У Facebook вперше розповіли, як працює їх цензура

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20109 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48575 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64332 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65267 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95816 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72369 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82564 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95590 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87947 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187474 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3514 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13726 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3966 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5452 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10261 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64333 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187474 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341771 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276320 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13809 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13018 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65268 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20703 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25811 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

У Facebook вперше розповіли, як працює їх цензура

Київ • УНН

 • 14300 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вперше найпопулярніша у світі соціальна мережа Facebook розкрила принцип, за яким відбувається видалення повідомлень користувачів. Оновлені "Стандарти спільноти" на 27 сторінках з'явилися в мережі у вівторок. Про це йдеться в матеріалі Associated Press, передає УНН.

У Facebook вперше розповіли, як працює їх цензура

"Велике прохання до користувачів! Уникайте насильницьких загроз або не перестарайтеся з сексуальним насильством, не заохочуйте тероризм або браконьєрство, не намагайтеся купити марихуану, продати вогнепальну зброю або збути ліки, що відпускаються за рецептом, не сповіщайте про членоушкодження, не показуйте зображення неповнолітніх в сексуальному контексті; або зображення масових вбивств в різний час і в різних місцях", - нагадує агентство.

За цензурою в Facebook стежать 7 600 модераторів, які працюють на 40 мовах світу. У компанії діє цілодобова підтримка, де реагують на повідомлення сумнівного характеру в режимі реального часу. В окремих випадках вони сповіщають органи влади. Оновлення стандартів для рецензентів контенту відбуваються щотижня.

"Етичні стандарти постійно змінюються і доповнюються. Одна з проблем полягає в тому, що культурні "стандарти спільноти" дуже різняться в усьому світі. Те, що проходить як прийнятна нагота в Норвегії, не може проходити в Уганді або в США", - говорить керівник політики продуктів і контртероризму в Facebook Моніка Бікерт.

Facebook категорично відкидає серійне вбивство. Однак вчинення вбивства з метою самооборони може вважати прийнятним. У документі також детально йдеться про те, що вважається сексуальною експлуатацією дорослих або неповнолітніх, але є місця для заборони інших форм зловживань, якщо це виникне.

Відзначається, що читання посібника для рецензентів переконує, наскільки важка робота модераторів Facebook. Це люди, яким доводиться читати і дивитися на небажані матеріали кожної стрічки, а потім робити жорсткі попередження по телефону - наприклад, вирішувати, чи сприяє дане відео розладу харчування або просто прагне допомогти людям. Або розрізняти тонку грань, де закінчується жарт, і починається переслідування, відокремлювати вигадки "в дусі Раскольникова" від прямих погроз фізичною розправою і т.д.

Є й більш універсальні "сірі зони". Наприклад, що саме вважається політичним протестом? Як ви можете дізнатися, що людина на фотографії погодилася опублікувати її у Facebook? Це питання є основною причиною заборони наготи в Facebook, зазначила Моніка Бікерт, оскільки "важко визначити згоду і вік". Навіть якщо, приміром, людина погодилася себе записати на плівку або сфотографувати, в компанії немає впевненості, що він або вона погодилися опублікувати "ню" в соціальних мережах.

Facebook також вдається до допомоги штучного інтелекту, крім рецензентів-людей, для відсіювання контенту, який порушує його політику. Однак ні машини, ні інші люди не завжди здатні вловити тонкі відмінності в контексті і історії, не кажучи вже про відтінки гумору і сатири. І ті, і інші часто помиляються.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Марк Цукерберг дав 10-годинний звіт в конгресі з приводу звинувачень в порушенні конфіденційності користувачів Facebook.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36