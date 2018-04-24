У Facebook вперше розповіли, як працює їх цензура

"Велике прохання до користувачів! Уникайте насильницьких загроз або не перестарайтеся з сексуальним насильством, не заохочуйте тероризм або браконьєрство, не намагайтеся купити марихуану, продати вогнепальну зброю або збути ліки, що відпускаються за рецептом, не сповіщайте про членоушкодження, не показуйте зображення неповнолітніх в сексуальному контексті; або зображення масових вбивств в різний час і в різних місцях", - нагадує агентство.

За цензурою в Facebook стежать 7 600 модераторів, які працюють на 40 мовах світу. У компанії діє цілодобова підтримка, де реагують на повідомлення сумнівного характеру в режимі реального часу. В окремих випадках вони сповіщають органи влади. Оновлення стандартів для рецензентів контенту відбуваються щотижня.

"Етичні стандарти постійно змінюються і доповнюються. Одна з проблем полягає в тому, що культурні "стандарти спільноти" дуже різняться в усьому світі. Те, що проходить як прийнятна нагота в Норвегії, не може проходити в Уганді або в США", - говорить керівник політики продуктів і контртероризму в Facebook Моніка Бікерт.

Facebook категорично відкидає серійне вбивство. Однак вчинення вбивства з метою самооборони може вважати прийнятним. У документі також детально йдеться про те, що вважається сексуальною експлуатацією дорослих або неповнолітніх, але є місця для заборони інших форм зловживань, якщо це виникне.

Відзначається, що читання посібника для рецензентів переконує, наскільки важка робота модераторів Facebook. Це люди, яким доводиться читати і дивитися на небажані матеріали кожної стрічки, а потім робити жорсткі попередження по телефону - наприклад, вирішувати, чи сприяє дане відео розладу харчування або просто прагне допомогти людям. Або розрізняти тонку грань, де закінчується жарт, і починається переслідування, відокремлювати вигадки "в дусі Раскольникова" від прямих погроз фізичною розправою і т.д.

Є й більш універсальні "сірі зони". Наприклад, що саме вважається політичним протестом? Як ви можете дізнатися, що людина на фотографії погодилася опублікувати її у Facebook? Це питання є основною причиною заборони наготи в Facebook, зазначила Моніка Бікерт, оскільки "важко визначити згоду і вік". Навіть якщо, приміром, людина погодилася себе записати на плівку або сфотографувати, в компанії немає впевненості, що він або вона погодилися опублікувати "ню" в соціальних мережах.

Facebook також вдається до допомоги штучного інтелекту, крім рецензентів-людей, для відсіювання контенту, який порушує його політику. Однак ні машини, ні інші люди не завжди здатні вловити тонкі відмінності в контексті і історії, не кажучи вже про відтінки гумору і сатири. І ті, і інші часто помиляються.

Як повідомляв УНН, 11 квітня Марк Цукерберг дав 10-годинний звіт в конгресі з приводу звинувачень в порушенні конфіденційності користувачів Facebook.