У Facebook спростували чутки про відновлення доступу Трампа до акаунтів в соцмережах

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Раніше кілька американських ЗМІ виступили з твердженням про те, що керівництво компанії нібито відновило доступ колишнього президента до сторінок в цих двох соцмережах. Вони аргументували це тим, що сторонні користувачі можуть переглядати акаунти Трампа. При цьому ряд спеціалізованих порталів звернули увагу на те, що керівництво Facebook не блокувало доступ користувачів до перегляду облікових записів Трампа, а лише забороняло самому екс-президенту розміщувати там нові публікації.
“Статус президента Трампа на нашій платформі анітрохи не змінився”, — зазначив в Twitter представник Facebook Енді Стоун. За його словами, доступ колишнього американського лідера до облікових записів “як і раніше припинений на невизначений час”. На початку травня наглядову раду Facebook підтримав рішення про припинення доступу Трампа до його акаунтів.
Блокування Трампа
Facebook заблокував доступ Трампа до його акаунтів в Facebook і Instagram через побоювання подальших насильницьких заворушень після штурму Капітолію США 6 січня його прихильниками. Пізніше компанія передала справу в наглядову раду.
Рада, створена Facebook у відповідь на критику на адресу його роботи з проблемним контентом, в середині квітня заявив, що продовжив період публічних консультацій у цій справі.
Тоді рада повідомила, що у справі Трампа надійшло понад 9 тисяч коментарів, більше, ніж за будь-якого іншого справі.
Пізніше Twitter повідомляли, що не планують розблоковувати акаунт Трампа. Своєю чергою, представники відеохостингу YouTube у січні продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису колишнього президента США.