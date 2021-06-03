В Facebook опровергли слухи о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам в соцсетях

Детали
Ранее несколько американских СМИ выступили с утверждением о том, что руководство компании якобы возобновило доступ бывшего президента к страницам в этих двух соцсетях. Они аргументировали это тем, что посторонние пользователи могут просматривать аккаунты Трампа. При этом ряд специализированных порталов обратили внимание на то, что руководство Facebook не блокировало доступ пользователей к просмотру учетных записей Трампа, а только запрещало самому экс-президенту размещать там новые публикации.
"Статус президента Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", - отметил в Twitter представитель Facebook Энди Стоун. По его словам, доступ бывшего американского лидера к учетным записям "по-прежнему приостановлен на неопределенное время". В начале мая наблюдательный совет Facebook поддержал решение о прекращении доступа Трампа в его аккаунтов.
Блокировка Трампа
Facebook заблокировал доступ Трампа в его аккаунт в Facebook и Instagram из-за опасений дальнейших насильственных беспорядков после штурма Капитолия США 6 января его сторонниками. Позже компания передала дело в наблюдательный совет.
Совет, созданный Facebook в ответ на критику в адрес его работы с проблемным контентом, в середине апреля заявил, что продолжил период публичных консультаций по этому делу.
Тогда совет сообщил, что в деле Трампа поступило более 9000 комментариев, больше, чем любого другого деле.
Позже Twitter сообщали, чтоне планируют разблокировать аккаунт Трампа. В свою очередь, представители видеохостинга YouTube в январе продлили на неопределенный срок ограничения по учетной записи бывшего президента США.