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В Facebook опровергли слухи о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам в соцсетях

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Представитель компании Facebook опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу снова разрешили пользоваться своими учетными записями в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом он сообщил в среду в Twitter, передает УНН.

В Facebook опровергли слухи о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам в соцсетях

Детали

Ранее несколько американских СМИ выступили с утверждением о том, что руководство компании якобы возобновило доступ бывшего президента к страницам в этих двух соцсетях. Они аргументировали это тем, что посторонние пользователи могут просматривать аккаунты Трампа. При этом ряд специализированных порталов обратили внимание на то, что руководство Facebook не блокировало доступ пользователей к просмотру учетных записей Трампа, а только запрещало самому экс-президенту размещать там новые публикации.

"Статус президента Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", - отметил в Twitter представитель Facebook Энди Стоун. По его словам, доступ бывшего американского лидера к учетным записям "по-прежнему приостановлен на неопределенное время". В начале мая наблюдательный совет Facebook поддержал решение о прекращении доступа Трампа в его аккаунтов.

Блокировка Трампа

Facebook заблокировал доступ Трампа в его аккаунт в Facebook и Instagram из-за опасений дальнейших насильственных беспорядков после штурма Капитолия США 6 января его сторонниками. Позже компания передала дело в наблюдательный совет.

Совет, созданный Facebook в ответ на критику в адрес его работы с проблемным контентом, в середине апреля заявил, что продолжил период публичных консультаций по этому делу.

Тогда совет сообщил, что в деле Трампа поступило более 9000 комментариев, больше, чем любого другого деле.

Позже Twitter сообщали, чтоне планируют разблокировать аккаунт Трампа. В свою очередь, представители видеохостинга YouTube в январе продлили на неопределенный срок ограничения по учетной записи бывшего президента США.

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