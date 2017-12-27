У Facebook пояснили причину блокування аккаунта Кадирова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Facebook підтвердив інформацію про те, що аккаунт голови Чечні Рамзана Кадирова заблокований через внесення його до списку санкцій Мін'юста США. Про це РІА Новости повідомили в офіційному коментарі компанії, передає УНН.
У соцмережі пояснили, що на Кадирова поширюється дія торгово-економічних обмежень.
"У зв'язку з цим Facebook несе юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи", - йдеться в офіційному коментарі компанії, що надійшов в РІА Новини.
Аккаунт в Instagram також заблокуваний через те, що ця соцмережа також належить Facebook.
Нагадаємо, Сполучені штати внесли до санкційного списку п'ятьох росіян, включно голову Чечні Рамзана Кадирова.