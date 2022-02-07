У Ердогана заявили, що дата візиту Путіна до Туреччини може визначитись у найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Дата візиту президента Росії Володимира Путіна до Туреччини може стати відома найближчими днями. Із таким твердженням виступив у понеділок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН.
Цитата
"Пропозиція нашого президента (Ердогана) про зустріч президентів Росії та України має критично важливе значення. Україна на нього позитивно дивиться, якщо і Росія дасть позитивну відповідь, то зустріч пройде. Пан Путін відвідає Туреччину, найближчими днями стане відома дата", - вважає представник Ердогана.
Що було раніше
Під час візиту до Києва напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вкотре запропонував посередницьку роль Туреччини у переговорах із Росією.
19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.
Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.
За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення Стамбула наступного засідання Мінської групи.