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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Ердогана заявили, що дата візиту Путіна до Туреччини може визначитись у найближчі дні

У Ердогана заявили, що дата візиту Путіна до Туреччини може визначитись у найближчі дні

Київ • УНН

 • 12915 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Дата візиту президента Росії Володимира Путіна до Туреччини може стати відома найближчими днями. Із таким твердженням виступив у понеділок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН.

Цитата

"Пропозиція нашого президента (Ердогана) про зустріч президентів Росії та України має критично важливе значення. Україна на нього позитивно дивиться, якщо і Росія дасть позитивну відповідь, то зустріч пройде. Пан Путін відвідає Туреччину, найближчими днями стане відома дата", - вважає представник Ердогана.

Що було раніше

Під час візиту до Києва напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вкотре запропонував посередницьку роль Туреччини у переговорах із Росією.

19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.

Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.

За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення Стамбула наступного засідання Мінської групи.

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