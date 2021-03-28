Сьогодні у двох областях проходять довибори до Верховної Ради

Голосування проходитиме на:

112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

Деталі

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

Голосування розпочалось о 8:00 і триватиме до 20:00.

Коли будуть результати

Результати проміжних виборів народних депутатів України мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.

Нагадаємо

Напередодні виборів правоохоронці зафіксували шість повідомлень про порушення пов’язаних з незаконною агітацією у “день тиші” перед довиборами до ВРУ у Донецькій області.