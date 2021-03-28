Сьогодні у двох областях проходять довибори до Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У неділю, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центрвиборчком.
Голосування проходитиме на:
112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.
117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.
Деталі
Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.
Голосування розпочалось о 8:00 і триватиме до 20:00.
Коли будуть результати
Результати проміжних виборів народних депутатів України мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.
Нагадаємо
Напередодні виборів правоохоронці зафіксували шість повідомлень про порушення пов’язаних з незаконною агітацією у “день тиші” перед довиборами до ВРУ у Донецькій області.