У ДУС розповіли, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На візити офіційних делегацій на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським за кордон з дня його інавгурації та по 19 листопада витратили понад 18 млн грн. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки коштував фуршет під час прес-марафону Зеленського
"На забезпечення візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України за кордон за період з 20 травня по 19 листопада 2019 року Державним управлінням справами здійснено оплату в сумі 18 811,2 тис. гривень", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, на урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України було витрачено трохи більше ніж 7 тисяч грн.