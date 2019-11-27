В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским

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"На обеспечение визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины за границу за период с 20 мая по 19 ноября 2019 года Государственным управлением делами произведена оплата в сумме 18 811,2 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, на торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины было потрачено чуть больше 7 000 грн.