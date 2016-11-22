У ДТП зі шкільним автобусом у США загинуло 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Шкільний автобус потрапив у ДТП в американському місті Чаттануга (штат Теннессі), щонайменше 12 людей загинули, передає УНН з посиланням на WDEF.
Зазначається, що поліцейські повідомляють, що в автобусі в момент ДТП перебували 35 школярів, 23 були доставлені в лікарні.
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Рятувальні операції тривають.
Причина аварії з’ясовується. Водій автобуса надає допомогу в розслідуванні події.