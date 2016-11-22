В ДТП со школьным автобусом в США погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Школьный автобус попал в ДТП в американском городе Чаттануга (штат Теннесси), по меньшей мере 12 человек погибли, передает УНН со ссылкой на WDEF.
Отмечается, что полицейские сообщают, что в автобусе в момент ДТП находились 35 школьников, 23 были доставлены в больницы.
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Спасательные операции продолжаются.
Причина аварии выясняется. Водитель автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.