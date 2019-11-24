У ДТП на Донеччині загинула одна людина, ще четверо постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Слов’янську Донецької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще чотирьох було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
До рятувальників повідомлення про ДТП на вулиці Г. Батюка надійшло 24 листопада о 4:23.
Внаслідок ДТП загинула одна особа, ще чотирьох було госпіталізовано до МЛ № 1 міста Слов’янськ з середніми важкості травмами. Причина та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, неподалік від Чернігова напередодні водій автомобілем збив на смерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди, наразі його затримали.