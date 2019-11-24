В ДТП в Донецкой области погиб один человек, еще четверо пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Донецкой области.
К спасателям сообщение о ДТП на улице Г. Батюка поступило 24 ноября в 4:23.
В результате ДТП погиб один человек, еще четверо были госпитализированы в ГБ № 1 города Славянск со средними тяжести травмами. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, неподалеку от Чернигова накануне водитель автомобиля сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия, сейчас его задержали.