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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38237 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107561 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106857 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117987 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147421 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148013 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В ДТП в Донецкой области погиб один человек, еще четверо пострадали

В ДТП в Донецкой области погиб один человек, еще четверо пострадали

Киев  •  УНН

 • 14598 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Славянске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Донецкой области.

К спасателям сообщение о ДТП на улице Г. Батюка поступило 24 ноября в 4:23.

В результате ДТП погиб один человек, еще четверо были госпитализированы в ГБ № 1 города Славянск со средними тяжести травмами. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, неподалеку от Чернигова накануне водитель автомобиля сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия, сейчас его задержали.

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