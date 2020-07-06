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У ДПС пояснили, як оподатковуються лікарняні для ФОП

У ДПС пояснили, як оподатковуються лікарняні для ФОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Лікарняні для фізичних осіб-підприємців оподатковують податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

“Підпунктом 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ передбачено, що до складу доходу ФОП – платника єдиного податку, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються, зокрема суми коштів цільового призначення, що надійшли від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Отже, дохід у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), який виплачується Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) не включається до доходу ФОП, проте оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків – фізичних осіб”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що порядок оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, яким передбачені винятки, за якими отримані доходи платника ПДФО не включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

“Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), нарахована (виплачена) ФОП Фондом, є об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором, а Фонд є податковим агентом щодо такого доходу”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що ставка ПДФО становить 18 %, а ставка військового збору - 1,5 %.

Нагадаємо, 29 квітня уряд схвалив виділення коштів для дітей ФОП і гарантії під кредити малому бізнесу.

Станом на 17 червня, допомогу на дітей отримали понад 60 тис. ФОПів.

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