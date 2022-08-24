У Донецьку пролунали вибухи, повідомляється про точкові влучання по позиціях окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Донецьку прогриміли вибухи. Нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє про точкові влучання по позиціях окупантів, передає УНН.
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"Вибухи в Донецьку. Є точкові влучання по позиціях окупантів. Наше свято – ваша смерть, російські тварюки", - наголосив він.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, є влучання у склад боєприпасів окупантів.