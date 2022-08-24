В Донецке раздались взрывы, сообщается о точечных попаданиях по позициям оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Донецке прогремели взрывы. Нардеп Алексей Гончаренко, сообщает о точечных попаданиях по позициям оккупантов, передает УНН.
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"Взрывы в Донецке. Есть точечные попадания по позициям оккупантов. Наш праздник – ваша смерть, русские твари", - подчеркнул он.
Напомним
Во временно захваченном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, есть попадание в состав боеприпасов оккупантов.