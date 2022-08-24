В Донецке раздались взрывы, сообщается о точечных попаданиях по позициям оккупантов

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"Взрывы в Донецке. Есть точечные попадания по позициям оккупантов. Наш праздник – ваша смерть, русские твари", - подчеркнул он.

Напомним

Во временно захваченном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, есть попадание в состав боеприпасов оккупантов.