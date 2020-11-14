У Донецькій області судитимуть затриманого стрільця “ДНР”

“Донецькою обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно представника незаконних збройних формувань РФ за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з жовтня 2014 року по червень 2015 року чоловік “служив” у складі “батальйону Шум Казацького союзу “Область війска Донського” та “1-ї Слов’янської бригади 1-го армійського корпусу „міністерства оборони ДНР“”.

“Перебуваючи на посаді стрільця, зловмисник виконував бойові задачі в районі Донецького аеропорту та на території міст Донецьк, Вуглегірськ, Дебальцеве, а також селищ Пески, Спартак, Логвіново і Староласпа Бойківського району Донецької області. Стрільця затримано співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої”, — поінформували в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, одному з ватажків терористів “МДБ ДНР” повідомлено про підозру у причетності до затримань і тортур полонених.