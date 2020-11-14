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У Донецькій області судитимуть затриманого стрільця “ДНР”

У Донецькій області судитимуть затриманого стрільця “ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Стрільцю, який воював проти ЗСУ в районі Донецького аеропорту на боці “ДНР”, загрожує до 15 років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

“Донецькою обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно представника незаконних збройних формувань РФ за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, з жовтня 2014 року по червень 2015 року чоловік “служив” у складі “батальйону Шум Казацького союзу “Область війска Донського” та “1-ї Слов’янської бригади 1-го армійського корпусу „міністерства оборони ДНР“”.

“Перебуваючи на посаді стрільця, зловмисник виконував бойові задачі в районі Донецького аеропорту та на території міст Донецьк, Вуглегірськ, Дебальцеве, а також селищ Пески, Спартак, Логвіново і Староласпа Бойківського району Донецької області. Стрільця затримано співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої”, — поінформували в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, одному з ватажків терористів “МДБ ДНР” повідомлено про підозру у причетності до затримань і тортур полонених.

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