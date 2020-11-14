В Донецкой области будут судить задержанного стрелка “ДНР”

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20710 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47044 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106046 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85422 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112183 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90207 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97858 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102656 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101420 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101280 просмотра

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В Донецкой области будут судить задержанного стрелка “ДНР”

В Донецкой области будут судить задержанного стрелка “ДНР”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стрелку, который воевал против ВСУ в районе Донецкого аэропорта на стороне “ДНР”, грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

“Донецкой областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении представителя незаконных вооруженных формирований РФ по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2015 года мужчина “служил” в составе “батальона Шум Казацкого союза “Область войска Донского” и “1-й Славянской бригады 1-го армейского корпуса „министерства обороны ДНР“”.

“Находясь на должности стрелка, злоумышленник выполнял боевые задачи в районе Донецкого аэропорта и на территории городов Донецк, Углегорск, Дебальцево, а также поселков Пески, Спартак, Логвино и Староласпа Бойковского района Донецкой области. Стрелок задержан сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Досудебное расследование завершено. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой”, — сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, одному из главарей террористов “МГБ ДНР” сообщено о подозрении в причастности к задержаниям и пыткам пленных.

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