В Донецкой области будут судить задержанного стрелка “ДНР”
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стрелку, который воевал против ВСУ в районе Донецкого аэропорта на стороне “ДНР”, грозит до 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
“Донецкой областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении представителя незаконных вооруженных формирований РФ по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2015 года мужчина “служил” в составе “батальона Шум Казацкого союза “Область войска Донского” и “1-й Славянской бригады 1-го армейского корпуса „министерства обороны ДНР“”.
“Находясь на должности стрелка, злоумышленник выполнял боевые задачи в районе Донецкого аэропорта и на территории городов Донецк, Углегорск, Дебальцево, а также поселков Пески, Спартак, Логвино и Староласпа Бойковского района Донецкой области. Стрелок задержан сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Досудебное расследование завершено. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, одному из главарей террористов “МГБ ДНР” сообщено о подозрении в причастности к задержаниям и пыткам пленных.