У Донецькій області на вокзалі знайшли схрон з боєприпасами

"В районі залізничного вокзалу у порожньому будинку поліцейські виявили та вилучили майже 100 набоїв та 5 пострілів до гранатомету. Наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначається, що схрон виявили під час оперативно-профілактичного відпрацювання за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.

Як повідомляв УНН, близько тисячі правоохоронців посилено патрулюють населені пункти Донеччини.