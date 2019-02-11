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У Донецькій області на вокзалі знайшли схрон з боєприпасами

У Донецькій області на вокзалі знайшли схрон з боєприпасами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Костянтинівці Донецької області в районі залізничного вокзалу поліцейські, які входять до складу ООС, виявили схрон з боєприпасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"В районі залізничного вокзалу у порожньому будинку поліцейські виявили та вилучили майже 100 набоїв та 5 пострілів до гранатомету. Наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначається, що схрон виявили під час оперативно-профілактичного відпрацювання за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.

Як повідомляв УНН, близько тисячі правоохоронців посилено патрулюють населені пункти Донеччини. 

Українські Національні Новини

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