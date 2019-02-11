У Донецькій області на вокзалі знайшли схрон з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Костянтинівці Донецької області в районі залізничного вокзалу поліцейські, які входять до складу ООС, виявили схрон з боєприпасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"В районі залізничного вокзалу у порожньому будинку поліцейські виявили та вилучили майже 100 набоїв та 5 пострілів до гранатомету. Наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначається, що схрон виявили під час оперативно-профілактичного відпрацювання за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.
Як повідомляв УНН, близько тисячі правоохоронців посилено патрулюють населені пункти Донеччини.