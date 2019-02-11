В Донецкой области на вокзале нашли схрон с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Константиновке Донецкой области в районе железнодорожного вокзала полицейские, которые входят в состав ООС, обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"В районе железнодорожного вокзала в пустом доме полицейские обнаружили и изъяли почти 100 патронов и 5 выстрелов к гранатомету. Сейчас правоохранители устанавливают владельца опасных предметов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечается, что схрон обнаружили в ходе оперативно-профилактической отработки по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева.
Как сообщал УНН, около тысячи правоохранителей усиленно патрулируют населенные пункты Донецкой области.