У "ДНР" запевнили, що не занижують кількість заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На окупованих територіях Донеччини не занижують кількості українських заручників. Про це заявила "омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ста десяти людей тут немає, вони постійно подають різні цифри, 110-108. До цього вони подали список на 41 людину і вони чітко знали, де вони перебувають. Ми не проти шукати інших людей, але уточніть, звідки ви берете інформацію. Пеленгували зв'язок або родичі щось про них знають, або вони були десь помічені, уточніть місце перебування, місце перебування просто не вказується", - заявила Д.Морозова.
Раніше представник України в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко заявила про 110 заручників, що їх вимагає звільнити СБУ і мінська група.