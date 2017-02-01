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У "ДНР" за добу 26 убитих бойовиків, 60 поранених і всеохоплююча паніка - В.Аброськін

Київ • УНН

 • 16204 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Начальник ГУ НП Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що за останню добу загинуло 26 бойовиків "ДНР", ще 60 поранено, а у "керманичів" сепаратистів всеохоплююча паніка, передає УНН.

"...не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу - за останню добу 26 вбитих бойовиків, 60 поранених "хероїв Армії ДНР", які руйнували домівки та вбивали мирних мешканців Авдіївки, і всеохоплююча паніка у "керманичей", - написав В.Аброськін.

Начальник ГУ НП також додав, що планують втікати всі - "від так званої "Генпрокуратури ДНР", які вивозять до РФ свої сім'ї, до працівників "поліції ДНР", які також вже цієї вночі тікатимуть до РФ".

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.

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