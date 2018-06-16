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У Дніпропетровській області вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничні колії

У Дніпропетровській області вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничні колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Учора о 20:55 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Новомосковському районі, 230 км автошляху “Київ-Луганськ-Ізварине”, поворот на місто Новомосковськ. Водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль впав з автомобільного мосту на залізничні колії, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. 

“На місце події було направлено черговий караул 31-ї та 60-ї державних пожежно-рятувальної частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що орієнтовно водій вантажного автомобіля „IVECO“, державний номер АР 1988 ЕІ, (вантажопідйомність 30т (порожній)), громадянин 1962 року народження, не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль впав з автомобільного мосту на залізничні колії. Цим самим перекривши 2 колії на перегоні „Самарівка-Новомосковськ“. Виникла затримка залізничного транспорту. Водія доставлено каретою швидкої медичної допомоги до ЦРЛ міста Новомосковськ”, — йдеться у повідомленні.

З метою швидкого відновлення руху на даній дільниці, до прибуття відновлювальних бригад Придніпровської залізниці, підрозділами Головного управління ДСНС були проведені роботи по звільненню однієї залізничної колії від перешкоди. Для подальшої ліквідації аварії згідно плану взаємодії було залучено техніку 195 понтонно-мостового загону Міністерства оборони України.

О 22:50 вантажний автомобіль, витягнуто з залізничної колії. Підрозділом ГУ ДСНС у Дніпропетровській області проведені роботи по змиванню паливно-мастильних матеріалів, що витекли з пошкодженого автомобіля.

О 23год. 00хв. рух по залізничним коліям відновлено повністю.

Для ліквідації наслідків аварії залучено 30 чоловік, 7 одиниць техніки, з них від Головного управління ДСНС у області — 11чоловік та 3одиниці техніки.

Нагадаємо, в Києві на на перетині пр. Перемоги і вул. Вернадського сталось масштабне ДТП — зіштовхнулись чотири легковики і фура, що заблокувало рух.

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