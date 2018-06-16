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В Днепропетровской области грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути

В Днепропетровской области грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера в 20:55 в Службу спасения “101” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Новомосковском районе, 230 км автодороги “Киев-Луганск-Изварино”, поворот на город Новомосковск. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал с автомобильного моста на железнодорожные пути, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.

“На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й и 60-й государственных пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что ориентировочно водитель грузового автомобиля „IVECO“, государственный номер АР 1988 ЭИ, (грузоподъемность 30т (пустой)), гражданин 1962 года, не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал с автомобильного моста на железнодорожные пути. Тем самым перекрыв 2 пути на перегоне „Самаровка-Новомосковск“. Возникла задержка железнодорожного транспорта. Водитель доставлен каретой скорой помощи в ЦРБ города Новомосковск”, — говорится в сообщении.

С целью быстрого восстановления движения на данном участке до прибытия восстановительных бригад Приднепровской железной дороги, подразделениями Главного управления ДСНС были проведены работы по освобождению одной железнодорожного пути от препятствия. Для дальнейшей ликвидации аварии согласно плану взаимодействия были привлечены технику 195 понтонно-мостового отряда Министерства обороны Украины.

В 22:50 грузовой автомобиль, вытянуто с железнодорожного пути. Подразделением ГУ ДСНС в Днепропетровской области проведены работы по смыву горюче-смазочных материалов, вытекли из поврежденного автомобиля.

В 23года. 00хв. движение по железнодорожным путям восстановлено полностью.

Для ликвидации последствий аварии привлечено 30 человек, 7 единиц техники, из них от Главного управления ДСНС в области — 11чоловик и 3одиници техники.

Напомним, в Киеве на на пересечении пр. Победы и ул. Вернадского произошло масштабное ДТП — столкнулись четыре легковушки и фура заблокировала движение.

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