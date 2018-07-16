У Дніпрі зґвалтували та пограбували молоду дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні дівчини. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.
"Подія сталася вчора ввечері. Дівчина познайомилася з чоловіком, і під час прогулянки нібито він її зґвалтував і забрав її особисті речі: каблучку, телефон, сережки. Дівчина звернулася до перехожих з проханням викликати поліцію", - зазначили у відомстві.
Патрульні отримали дані та передали орієнтування. Вночі чоловіка затримали на площі Привокзальній і передали слідчим. Далі цією справою займатиметься карний розшук.
Сама дівчина розповіла, що їй 17 років.
Нагадаємо, у Вінницькій області затримали таксиста, який підозрюється у зґвалтуванні 26-річної дівчини.