У Дніпрі вночі горів студентський гуртожиток

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку, яка розташована на п’ятому поверсі 5-поверхової будівлі.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно вийшли на свіже повітря, орієнтовно, 110 студентів, що мешкали у гуртожитку.

Загиблих та постраждалих немає.

Вогнем пошкоджені домашні речі та меблі на площі 18 кв.м.

Пожежу локалізовано о 03:19 та ліквідовано о 03:28.

До гасіння займання залучено 15 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхівки.