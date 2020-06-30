У Дніпрі вночі горів студентський гуртожиток
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні о 02:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у студентському гуртожитку вищого навчального закладу на вулиці Севастопольській Соборного району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку, яка розташована на п’ятому поверсі 5-поверхової будівлі.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно вийшли на свіже повітря, орієнтовно, 110 студентів, що мешкали у гуртожитку.
Загиблих та постраждалих немає.
Вогнем пошкоджені домашні речі та меблі на площі 18 кв.м.
Пожежу локалізовано о 03:19 та ліквідовано о 03:28.
До гасіння займання залучено 15 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхівки.