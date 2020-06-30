У Дніпрі ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхівки

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у трикімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Вогнем пошкоджено домашнє майно у помешканні на площі 15 кв.м.

Пожежу локалізовано о 06:48 та ліквідовано о 07:01.

До гасіння займання залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає.