У Дніпрі ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У понеділок о 06:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на вулиці Калиновій Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у трикімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.
Вогнем пошкоджено домашнє майно у помешканні на площі 15 кв.м.
Пожежу локалізовано о 06:48 та ліквідовано о 07:01.
До гасіння займання залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.