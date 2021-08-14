У Дніпрі виявили заражену рибу

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Відомо, що реагуючи на звернення громадян 13 серпня 2021 року, щодо замору риби в Кременчуцькому водосховищі (захисна дамба) в районі села Благодатне Золотоніського району, фахівцями було проведено обстеження берегової лінії та відібрано проби поверхневої води.

Цитата:

“При обстеженні берегової лінії Центрального пляжу протяжністю 300 метрів спостерігався підхід риби на поверхню води з нетиповою поведінкою та виявлено загиблу рибу (лящ), яка знаходилася в стадії розкладу до 100 одиниць. Температура води становила 24,7 оС, концентрація розчиненого у воді кисню від 9,0 до 9,5 мгО2/дм3 (норма ГДК не менше 4). У місці відбору проб поверхневої води „цвітіння“ не спостерігалось”, — написав Позняков.

Як повідомляється, ймовірною причиною замору могло стати враження риби одним із видів паразитів. Повний гідрохімічний аналіз поверхневої води проводиться протягом п’яти діб. Зразки водних біоресурсів відібрано спеціалістами Держпродспоживслужби у Черкаській області для встановлення причини загибелі риби.

Додамо

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеві державні адміністрації вирішення питання щодо збирання та видалення відходів на вказаній території відноситься до повноважень Золотоніської районної державної адміністрації. Тому адміністрації необхідно терміново організувати із залученням у встановленому порядку представників Золотоніської територіальної громади, організацій, підприємств і установ роботи по ліквідації загибелі водних живих ресурсів.