У Дніпрі поліція затримала підполковника податкової міліції на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. 16 листопада, оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції, працівники прокуратури Дніпропетровської області спільно зі співробітниками Внутрішньої безпеки ДФС України затримали посадовця, інформує УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
У повідомленні вказано, що: “правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимагав від громадянина 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму винагороди останній пообіцяв не втручатися у господарську діяльність суб’єкта господарювання, а самене вживати заходів по припиненню діяльності мережі аптек”.
У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем знаходження суб’єкта господарювання.
16 листопада 2018 року оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції, працівники обласної прокуратури затримали податківця. У фігуранта правоохоронці вилучили 7тисяч доларів.
“Підполковника податкової поліції затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України”, — додали у поліції.
Як повідомляв УНН, біля військової частини на Волині затримали трьох осіб із безпілотниками.