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В Днепре полиция задержала подполковника налоговой милиции на взятке

Киев  •  УНН

 • 18734 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. 16 ноября, оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции, работники прокуратуры Днепропетровской области совместно с сотрудниками внутренней безопасности ГФС Украины задержали чиновника, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В сообщении указано, что: “правоохранители установили, что старший оперуполномоченный налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области требовал от гражданина 7 тысяч долларов США неправомочной выгоды. За указанную сумму вознаграждения последний пообещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно на принимать меры по пресечению деятельности сети аптек ”.

В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту нахождения предприятия.

16 ноября 2018 года оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции, работники областной прокуратуры задержали налоговика. У фигуранта правоохранители изъяли 7 тысяч долларов.

“Подполковник налоговой полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины”, - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, у военной части на Волыни задержали трех человек с беспилотниками.

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