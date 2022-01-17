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У Дніпрі поховають водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році

У Дніпрі поховають водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році

Київ • УНН

 • 40086 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Дніпрі 21 січня поховають водія BlaBlaCar Тараса Познякова, якого вбили у 2016 році. Тіло чоловіка знайшли у грудні минулого року. Про це повідомила його мати Ольга Король на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Повідомляємо, що відспівування відбудеться 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі о 13.00 (Київ, вул. Трьохсвятительська, 8, вхід до собору в масках). Поховання 21 січня о 11.00 годині в місті Дніпрі”, — написала Король.

Доповнення

Верховний Суд залишив в силі вирок Дмитру Голубу, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

Повідомлялося, що фігурант цього кримінального провадження був також визнаний винуватим у розбої — нападі на водія з метою заволодіння його майном, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), незаконному заволодінні автомобілем потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), підробленні та використанні офіційних документів (частини 1, 4 ст. 358 КК України), незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Голуба, якого обвинувачували у вбивстві водія сервісу “BlaBlaCar” Тараса Познякова у квітні 2016 року було засуджено до довічного позбавлення волі.

Розслідуванням встановлено, що 4 квітня 2016 року потерпілий на власному автомобілі Audi-A6 виїхав з Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу “BlaBlaCar” він погодився підвезти двох незнайомих йому осіб, які представилися бійцями “Правого сектору”. Однак, до міста Київ він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який пізніше виявили у Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних у викраденні водія, один з яких був громадянином Росії. У серпні 2016 року одного з них — колишнього бійця “Правого сектору” було затримано та взято під варту. Інший — громадянин Росії у березні 2019 року загинув в результаті вибуху в квартирі на проспекті Науки у Києві.

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