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У Дніпрі нарахували понад 2,5 тис. ВІЛ-інфікованих

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Дніпрі зростає кількість ВІЛ-інфікованих. На сьогодні 2 тис. 548 осіб безкоштовно отримують антиретровірусну терапію. Про це повідомила УНН директор міського Центру СНІДу Олена Ліснича.

У Дніпрі нарахували понад 2,5 тис. ВІЛ-інфікованих

Вона зазначила, що за 10 місяців поточного року в Дніпрі зареєстровано 600 нових ВІЛ-позитивних осіб, в той час як за аналогічний період минулого року їх було близько 400.

“Із загальної кількості виявлених нових ВІЛ-позитивних осіб 452 людям встановлений діагноз ВІЛ-інфекція, зокрема 313 особам — діагноз СНІД. Серед вперше зареєстрованих хворих чоловіків і жінок порівну. Якщо раніше найчастіше інфікування відбувалось через уколи ін’єкційних наркотиків, то зараз у більшості випадків — статевим шляхом. Усі, хто мають підтверджений діагноз ВІЛ-інфекція, безкоштовно отримують антиретровірусну терапію. На сьогодні це 2 тис. 548 осіб, зокрема, переселенці із зони проведення АТО”, — сказала О.Ліснича.

Як відомо, 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

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