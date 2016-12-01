В Днепре насчитали более 2,5 тыс. ВИЧ-инфицированных

Она отметила, что за 10 месяцев текущего года в Днепре зарегистрировано 600 новых ВИЧ-позитивных лиц, в то время как за аналогичный период прошлого года их было около 400.

"Из общего количества выявленных новых ВИЧ-позитивных лиц 452 людям установлен диагноз ВИЧ-инфекция, в частности 313 лицам - диагноз СПИД. Среди впервые зарегистрированных больных мужчин и женщин поровну. Если раньше чаще всего инфицирование происходило через уколы инъекционных наркотиков, то сейчас в большинстве случаев - половым путем. Все, кто имеет подтвержденный диагноз ВИЧ-инфекция, бесплатно получают антиретровирусную терапию. На сегодня это 2 тыс. 548 человек, в том числе, переселенцы из зоны проведения АТО", - сказала Е.Лисничая.

Как известно, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.