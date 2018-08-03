У Дніпрі чоловіки відкрили хаотичну стрілянину: постраждала дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Два чоловіки відкрили хаотичну стрілянину у повітря з вогнепальної зброї, внаслідок чого одна з куль влучила в обличчя випадковій дівчині. Інцидент стався у Дніпрі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"42-річний чоловік та його гість вирішили "влаштувати салют" з вогнепальної зброї та відкрили хаотичну стрілянину у повітря. Одна з куль влучила в обличчя 26-річний дівчині, яка розмовляла по мобільному біля магазину за 500 м від місця стрілянини", - йдеться в повідомленні.
Поліція оточила квартал в радіусі можливого перебування стрілків. Коли стало відоме місце перебування зловмисників, для їх затримання залучили спецпризначенці КОРД. У результаті спецоперації після 15-тихвилинних перемовин поліцейські затримали двох чоловіків. Вилучили карабін та 16 стріляних гільз. Наразі триває балістична експертиза.
За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час розслідування поліцейські з’ясовуватимуть, хто з чоловіків влаштував стрілянину. За вказаний злочин зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, невідомий поцілив в обличчя дівчині біля магазину у Дніпрі. Куля заділа щоку постраждалої.