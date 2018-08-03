В Днепре мужчины открыли хаотичную стрельбу: пострадала девушка

"42-летний мужчина и его гость решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы", - говорится в сообщении.

Полиция оцепила квартал в радиусе возможного пребывания стрелков. Когда стало известно место пребывания злоумышленников, для их задержания привлекли спецназ КОРД. В результате спецоперации после 15-тиминутных переговоров полицейские задержали двух мужчин. Изъяли карабин и 16 стреляных гильз. Сейчас идет баллистическая экспертиза.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе расследования полицейские будут выяснять, кто из мужчин устроил стрельбу. За указанное преступление злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, неизвестный поцелил в лицо девушке возле магазина в Днепре. Пуля задела щеку пострадавшей.