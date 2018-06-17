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У Дніпрі більше трьох годин гасили сміттєзвалище

У Дніпрі більше трьох годин гасили сміттєзвалище

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У Дніпрі пожежним підрозділам знадобилося понад 3 години, щоб загасити несанкціоноване сміттєзвалище. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

“17 червня о 10:09 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пугачова Шевченківського району міста Дніпро. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території. Горіло сміття на площі 70 кв. м. О 12:27 вогонь було локалізовано та о 13:41 ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ймовірна причина виникнення пожежі — необережне поводження з вогнем невідомою особою.

До ліквідації пожежі залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, поліція затримала водія вантажівки, який скинув сміття, завантажене у Львові, посеред села Степ на Чернігівщині.

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