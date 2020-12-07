У десятки разів дешевший за ПЛР-аналіз: вчені назвали вартість нового українського тесту на COVID-19

"Ціна одного дослідження нашого тесту складає 47 грн. Це у 20 разів нижче, аніж ПЛР-аналіз", - зазначив він.

Горлов зауважив, що на відміну від ПЛР-тестів, які мають значні обмеження щодо обладнання лабораторій, українські ІФА-тести на антиген можна проводити у будь-якому медичному закладі.

"Ми чекаємо відповідного сигналу Міністерства охорони здоров'я для того, щоб наш тест був прийнятий, і ми могли постачати його в українські лабораторії", - наголосив він.

Наразі, за словами вченого, виробничі потужності дозволяють протестувати до 1 мільйона людей на день.

Нагадаємо, експерти вважають, що повільне, дороге і складне ПЛР-тестування вичерпало себе. Щоб зупинити поширення коронавірусу все більше європейських країн вносять до своїх протоколів тести на антиген.