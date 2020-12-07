У десятки разів дешевший за ПЛР-аналіз: вчені назвали вартість нового українського тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українські вчені розробили нову тест-систему DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавірусу. Співпадаючи у своїх результатах з ПЛР-тестуванням, український тест у 20 разів дешевший - його ціна складає всього лише 47 гривень. Про це в ефірі радіо "НВ" розповів головний технолог і учасник розробки тестів Андрій Горлов, повідомляє УНН.
"Ціна одного дослідження нашого тесту складає 47 грн. Це у 20 разів нижче, аніж ПЛР-аналіз", - зазначив він.
Горлов зауважив, що на відміну від ПЛР-тестів, які мають значні обмеження щодо обладнання лабораторій, українські ІФА-тести на антиген можна проводити у будь-якому медичному закладі.
"Ми чекаємо відповідного сигналу Міністерства охорони здоров'я для того, щоб наш тест був прийнятий, і ми могли постачати його в українські лабораторії", - наголосив він.
Наразі, за словами вченого, виробничі потужності дозволяють протестувати до 1 мільйона людей на день.
Нагадаємо, експерти вважають, що повільне, дороге і складне ПЛР-тестування вичерпало себе. Щоб зупинити поширення коронавірусу все більше європейських країн вносять до своїх протоколів тести на антиген.