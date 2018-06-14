У Держстатистики повідомили, скільки житла введено в експлуатацію з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Протягом січня – березня поточного року в Україні прийнято в експлуатацію 5 564 житлові споруди. Про це свідчить інформація Державної служби статистики України, пише УНН.
Відповідно до статистичних даних, в Україні за цей період було прийнято в експлуатацію 18 54172 квадратних метрів житла, що на 3,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
У розрахунку на тисячу осіб це становить 43,8 квадратних метри.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових.