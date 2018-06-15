У Держстатистики повідомили, скільки житла прийняли в експлуатацію в столиці з початку року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Протягом січня-березня 2018 року в Києві було прийнято в експлуатацію 29 житлових будівель. Про це свідчить інформація Державної служби статистики України, пише УНН.

Водночас у квадратних метрах в експлуатацію було прийнято 262 802 кв. м житла, а з розрахунку на тисячу осіб населення - це 91 кв. м.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових.

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