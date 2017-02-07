У Держстатистики повідомили на скільки подорожчало будівництво за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У порівнянні з 2015 роком вартість на будівельно-монтажні роботу у 2016 році зросла на 9,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служьи статисики України.
Найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва трубопроводів та комунікацій – на 14,8%. Значно менше зростання цін зафіксоване у сфері будівництва транспортних споруд – на 6,6%.
Зауважимо, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини Донбасу.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.