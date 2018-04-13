У Держстатистики назвали середні ціни на м'ясо, молоко та хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні продовжують дорожчати соціальні продукти харчування. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
За місяць (березень проти лютого 2018 року) середня вартість молока в Україні зросла на 0,9% — до 22 грн за літр продукту.
Хліб в середньому подорожчав на 1,6%. У березні 1 кг хліба в Україні коштував 16 грн (близько 10 грн за буханку).
Серед усіх видів м’яса найбільше подорожчала яловичина та свинина — на 1,5% та 1,8% відповідно. Курятина подешевшала на 0,7%.
Відзначається, що за підсумками березня яловичина стала найдорожчим м’ясом у порівнянні зі свининою та курятиною. Минулого місяця українці могли придбати 1 кг яловичини в середньому за 122 грн, 1 кг свинини — за 109,8 грн, 1 кг курячої тушки — за 54 грн.
Нагадаємо, Марокко відкрило ринок для української курятини.