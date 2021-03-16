У Держстаті розповіли, який алкоголь здорожчав в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні зросли ціни на горілку, пиво та вино. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
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Так, за місяць ціни на горілку підвищилися на 0,1%, до 93,1 грн за пляшку горілки об’ємом 0,5 л.
Також, зросли ціни на вино. У січні цього року пляшка столового вина вітчизняного виробництва об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,6 грн, тоді як у лютому — 67,1 грн (+0,7%).
Зросла також вартість пива вітчизняного виробництва — на 0,8%, до 18 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
Нагадаємо, що за рік в Україні зросло виробництво горілки за даними Держстату.
Раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).