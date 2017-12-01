У Держдепі США назвали теми зустрічі Лаврова і Тіллерсона у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Відні, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон має намір зустрітися з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Відні наступного тижня і обговорити, зокрема, КНДР, Сирію та Україну, заявив журналістам в п’ятницю високопоставлений представник держдепартаменту.
“Зустріч у Відні запланована. У нас з Росією є досить повноцінний діалог з великих глобальних питаннь, таким, як КНДР, Україна, і безумовно, Сирія”, — сказав представник Держдепартаменту.
За його словами, зустріч запланована на 7 грудня. Остаточний графік Тіллерсона знаходиться у стадії розробки.
Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров переконаний, що контингент ООН має бути введений на Донбас після розведення сил і засобів сторін.