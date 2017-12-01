У Держдепі США назвали теми зустрічі Лаврова і Тіллерсона у Відні

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 207626 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 217141 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 348152 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 240182 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 351836 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 222796 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 245349 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256505 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247941 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136693 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.1 м/с
67 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 38629 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 42664 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 74461 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 56202 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 54131 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 161997 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 207612 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 348136 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 351825 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 292755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 106522 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 96441 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 129491 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 146572 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 151697 перегляди
Актуальне
У Держдепі США назвали теми зустрічі Лаврова і Тіллерсона у Відні

У Держдепі США назвали теми зустрічі Лаврова і Тіллерсона у Відні

Київ • УНН

 • 16279 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Відні, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

 

Держсекретар США Рекс Тіллерсон має намір зустрітися з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Відні наступного тижня і обговорити, зокрема, КНДР, Сирію та Україну, заявив журналістам в п’ятницю високопоставлений представник держдепартаменту.

“Зустріч у Відні запланована. У нас з Росією є досить повноцінний діалог з великих глобальних питаннь, таким, як КНДР, Україна, і безумовно, Сирія”, — сказав представник Держдепартаменту.

За його словами, зустріч запланована на 7 грудня. Остаточний графік Тіллерсона знаходиться у стадії розробки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров переконаний, що контингент ООН має бути введений на Донбас після розведення сил і засобів сторін.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,029.84