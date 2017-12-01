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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4841 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17437 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97438 просмотра

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В Госдепе назвали темы встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене

В Госдепе назвали темы встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Вене на следующей неделе и обсудить, в частности, КНДР, Сирию и Украину, заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.

“Встреча в Вене запланирована. У нас с Россией есть достаточно полноценный диалог по крупным глобальным вопросам, таким, как КНДР, Украина, и безусловно, Сирия”, — сказал представитель госдепартамента.

По его словам, встреча запланирована на 7 декабря. Окончательный график Тиллерсона находится в стадии разработки.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убежден, что контингент ООН должен быть введен на Донбасс после разведения сил и средств сторон.

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