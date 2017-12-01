В Госдепе назвали темы встречи Лаврова и Тиллерсона в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Вене на следующей неделе и обсудить, в частности, КНДР, Сирию и Украину, заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.
“Встреча в Вене запланирована. У нас с Россией есть достаточно полноценный диалог по крупным глобальным вопросам, таким, как КНДР, Украина, и безусловно, Сирия”, — сказал представитель госдепартамента.
По его словам, встреча запланирована на 7 декабря. Окончательный график Тиллерсона находится в стадии разработки.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убежден, что контингент ООН должен быть введен на Донбасс после разведения сил и средств сторон.