У Держдепартаменті США попередили про санкції через співпрацю з енергетичним сектором Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Держдепартаменті США попередили компанії, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором РФ, зокрема, будувати газопровід “Північний потік-2”, про загрозу запровадження проти них санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ми провели багато часу, спілкуючись з нашими партнерами та союзниками в інших зарубіжних країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції — ред.), а також про те, як людина, компанія чи країна можуть потрапити під дію CAATSA та під санкції”, — заявила у Вашингтоні 20 березня речниця зовнішньополітичного відомства США Гізер Нойєрт.
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Вона також нагадала про офіційну позицію США щодо російського проекту “Північний потік-2”. “Ми вважаємо, що „Північний потік-2“ може підірвати загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Це надасть Росії ще один інструмент тиску на європейські країни, особливо на такі країни, як Україна”, — наголосила Нойєрт.
Нагадаємо, “Нафтогаз України” подякував сенаторам США за готовність протидіяти будівництву “Північного потоку — 2”, а також пообіцяв завадити “Газпрому” чинити тиск на країни ЄС.