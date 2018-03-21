В Госдепартаменте США предупредили о санкциях за сотрудничество с энергетическим сектором России

"Мы провели много времени, общаясь с нашими партнерами и союзниками в других зарубежных странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA (Акта противостояния противникам Америки из-за санкций - ред.), А также о том, как человек, компания или страна могут попасть под действие CAATSA и под санкции ", - заявила в Вашингтоне 20 марта пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

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Она также напомнила об официальной позиции США относительно российского проекта "Северный поток-2". "Мы считаем, что" Северный поток-2 "может подорвать общую энергетическую безопасность и стабильность Европы. Это позволит России еще один инструмент давления на европейские страны, особенно на такие страны, как Украина ", - подчеркнула Нойерт.

Напомним, "Нафтогаз Украины" поблагодарил сенаторов США за готовность противодействовать строительству "Северного потока - 2", а также пообещал помешать "Газпрома" оказать давление на страны ЕС.