У день Маршу рівності центр Києва перекриють

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У зв’язку із проведенням масових заходів у Києві, 16 червня з 18:00 по 17 червня до закінчення заходів перекриють рух транспорту у центрі столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Перекриття руху транспорту діятиме на наступних ділянках дороги:

  • від перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Леонтоновича до перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Хрещатик;
  • від перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького;
  • від перехрестя вул. Володимирська – вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська – вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Хрещатик – вул. Михайлівська до перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. П. Скоропадського;
  • від перехрестя вул. Басейна – вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик;
  • від перехрестя вул. Шота Руставелі – вул. Рогнідинська в напрямку вул. Великої Васильківської;
  • від перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Володимирська в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого.

Рух автотранспорту з вул. Круглоуніверситетської буде здійснюватись по вул. Басейній (реверсивний рух).

Крім того, у КП "Київпастранс" повіломили, що буде змінено рух тролейбуів маршрутів №№ 5, 7, 8, 9, 17 та автобусів маршрутів №№ 24, 114 А, 118.

Нагадаємо, 17 червня 2018 року у Києві відбудеться Марш рівності, у якому візьмуть участь орієнтовно 5 тисяч осіб.

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