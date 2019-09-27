У ДБР повідомили ймовірну причину, чому Порошенко не прийшов на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко не з’явився на допит у ДБР, тому що, зі слів адвоката, перебував за кордоном. Про це повідомила журналістам речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає кореспондент УНН.
“Наразі є дійсно лист адвоката, в якому сказано, що він начебто перебуває за кордоном. Однак, наголошую, про цю дату виклику ми повідомляли і йому завчасно, і брали санкцію на розголошення декількох дат для того, щоб не було провокацій про те, що він не знав, не почув”, — сказала Іванова.
З її слів, у даному провадженні це був перший виклик.
“Наступний раз відбудеться 3 жовтня”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР.