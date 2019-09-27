В ГБР сообщили вероятную причину, почему Порошенко не пришел на допрос

“Сейчас действительно письмо адвоката, в котором сказано, что он якобы находится за рубежом. Однако, подчеркиваю, об этой дате вызова мы сообщали и ему заблаговременно, и брали санкцию на разглашение нескольких дат для того, чтобы не было провокаций о том, что он не знал, не слышал”, — сказала Иванова.

По ее словам, в данном производстве это был первый вызов.

“Следующий раз состоится 3 октября”, — добавила она.

Как сообщал УНН, Порошенко опять не появился на допрос в ГБР.