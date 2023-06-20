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У Чорному та Азовському морях немає російських носіїв "Калібрів" - ОК «Південь»

Київ • УНН

 • 589999 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Армія рф тримає на чергуванні 8 кораблів в Чорному та Азовському морях, всі ракетоносії заведено в пункти базування. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.

У Чорному та Азовському морях немає російських носіїв "Калібрів" - ОК «Південь»

Цитата

«На бойовому чергуванні ворог тримає 7 кораблів в Чорному морі, 1 – в Азовському. Всі ракетоносії заведено в пункти базування», - написав Назаров.

Доповнення

Під час нічної атаки в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 3 дрони-камікадзе типу “Shahed-136” в небі Миколаївщини та по 1 над Херсонщиною та Кіровоградщиною. Влучань не допущено.

Також Назаров додав, що українські ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу "відмінусували" 11 росіян, гармату типу «Гіацинт-Б» та 9 одиниць авто-бронетанкової техніки.

Додамо

Як повідомляв Генштаб, потягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 3 пункти управління армії рф та декілька складів та вогневих позицій.

Українські Національні Новини

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