В Черном и Азовском морях нет российских носителей "Калибров" - ОК "Юг"

Цитата

«На боевом дежурстве враг держит 7 кораблей в Черном море, 1 – в Азовском. Все ракетоносители заведены в пункты базирования», - написал Назаров.

Дополнение

Во время ночной атаки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 3 дрона-камикадзе типа “Shahed-136” в небе Николаевщины и по 1 над Херсонщиной и Кировоградщиной. Попаданий не допущено.

Также Назаров добавил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения за минувшие сутки "отминусовали" 11 россиян, пушку типа «Гиацинт-Б» и 9 единиц авто-бронетанковой техники.

Добавим

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ и несколько складов и огневых позиций.



