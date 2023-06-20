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В Черном и Азовском морях нет российских носителей "Калибров" - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 589999 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Армия рф держит на дежурстве 8 кораблей в Черном и Азовском морях, все ракетоносители заведены в пункты базирования. Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

В Черном и Азовском морях нет российских носителей "Калибров" - ОК "Юг"

Цитата

«На боевом дежурстве враг держит 7 кораблей в Черном море, 1 – в Азовском. Все ракетоносители заведены в пункты базирования», - написал Назаров.

Дополнение

Во время ночной атаки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 3 дрона-камикадзе типа “Shahed-136” в небе Николаевщины и по 1 над Херсонщиной и Кировоградщиной. Попаданий не допущено.

Также Назаров добавил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения за минувшие сутки "отминусовали" 11 россиян, пушку типа «Гиацинт-Б» и 9 единиц авто-бронетанковой техники.

Добавим

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ и несколько складов и огневых позиций.

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