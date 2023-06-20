В Черном и Азовском морях нет российских носителей "Калибров" - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Армия рф держит на дежурстве 8 кораблей в Черном и Азовском морях, все ракетоносители заведены в пункты базирования. Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«На боевом дежурстве враг держит 7 кораблей в Черном море, 1 – в Азовском. Все ракетоносители заведены в пункты базирования», - написал Назаров.
Дополнение
Во время ночной атаки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 3 дрона-камикадзе типа “Shahed-136” в небе Николаевщины и по 1 над Херсонщиной и Кировоградщиной. Попаданий не допущено.
Также Назаров добавил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения за минувшие сутки "отминусовали" 11 россиян, пушку типа «Гиацинт-Б» и 9 единиц авто-бронетанковой техники.
Добавим
Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 пункта управления армии РФ и несколько складов и огневых позиций.